Росіяни вдарили по Україні балістикою та 206 дронами. В Одесі постраждали 18 людей
- Ольга Березюк
У ніч на 30 квітня росіяни атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та 206 ударними БпЛА, понад 140 із них — «Шахеди».
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
ППО знешкодила 172 дрони. Балістична ракета та 32 БпЛА влучили на 22 локаціях, а ще в девʼяти місцях впали уламки.
Найбільше постраждала Одеса, яка була під кількома хвилями атак дронів. Станом на 08:11 відомо про 18 постраждалих, з них 9 — у лікарні.
Більшість дронів знищила ППО, проте внаслідок влучань та падіння уламків пошкоджено десятки об’єктів цивільної інфраструктури: багатоповерхові та приватні житлові будинки, готель, дитячий садок, адмінбудівля, автостоянка, приватні гаражі та транспорт.
Також росіяни вдарили по приватному будинку в селищі Великий Бурлук на Харківщині, постраждала 62-річна жінка.