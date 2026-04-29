В Україні кешбек на пальне продовжили ще на місяць. Як скористуватись

Кабмін продовжив кешбек на пальне до 31 травня. Кошти за цією програмою вже отримали понад 2 мільйони українців.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Проте тепер ліміт кешбеку на людину становить 500 гривень на місяць (раніше була 1 000 гривень). Витрати компенсують так: держава повертає 15% від вартості за дизель, 10% — за бензин, 5% — за автогаз. Наразі до програми доєднались 219 операторів АЗС по всій країні.

Щоб долучитися до програми, потрібно відкрити картку «Нацкешбеку» у своєму банку, відкрити розділ «Сервіси» у «Дії» та прив’язати її, далі — платити нею на АЗС. Кешбек нарахують автоматично.