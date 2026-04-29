Ізраїль ризикує зруйнувати відносини з Європою через контрабанду українського зерна. Світові медіа про війну 29 квітня

«Уряд Біньяміна Нетаньягу має покласти край контрабанді «кривавого зерна» з України» — під таким заголовком вийшла редакційна колонка ізраїльської газети Haaretz. Раніше вона опублікувала розслідування про те, як з 2023 року Росія постачає до Ізраїлю зерно, викрадене на окупованих територіях України. Старі аргументи про потребу «особливих відносин» з Кремлем через Сирію більше не працюють, оскільки режим Башара Асада впав, наголошують автори статті. Послаблення тиску з боку США після повернення Дональда Трампа не знімає відповідальності з Ізраїлю перед Європою, де підтримка України є безумовним пріоритетом. Саме тому спроби глави МЗС Ізраїлю Гідеона Саара виправдатися бюрократичними нюансами — мовляв, Україна «невчасно або не туди» подала запит щодо судна в Хайфі — виглядають абсурдно. Така політика не лише допомагає Росії фінансувати війну, але й руйнує відносини Ізраїлю з цивілізованим світом, зокрема з Україною та Європою, резюмує Haaretz.

Водночас турецьке медіа Türkiye Today розповідає про те, як російська влада залучила приватний сектор до контрабанди краденого з України зерна до Сирії. Ключовим гравцем схеми є ТОВ «Паллада» — про це свідчать відповідні документи, отримані журналістами. Цій фірмі на 2026 рік виділили квоти, щоб вивезти 13,8 тисячі тонн зерна із Запорізької області, 11,8 тисячі тонн — із Криму, 7,8 тисячі тонн — із Херсонської області. Судна вимикають навігацію, підробляють документи про походження вантажу і доправляють вкрадене зерно переважно до Сирії, іноді — до Єгипту, Ізраїлю та Лівії.

