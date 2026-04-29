Українські війська вранці атакували підсанкційний танкер MARQUISE

Підрозділ Військово-морських сил ЗСУ зранку 29 квітня атакував підсанкційне судно MARQUISE під камерунським прапором.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Під час атаки судно перебувало приблизно за 210 км від російського Туапсе та, ймовірно, очікувало на завантаження в морі від іншого судна. Воно було без сигналу AIS — системи, що служить у судноплавстві для ідентифікації суден, їхніх габаритів, курсу та інших даних.

Два морські безекіпажні катери-камікадзе поцілили в кормову частину судна, біля гвинто-рульової групи та машинного відділення. Масштаб пошкоджень уточнюють.

