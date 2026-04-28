Росіяни били по Дніпропетровщині та Києву — загинули двоє людей, є постраждалі

Російська армія 28 квітня атакувала Дніпропетровську область, Херсонщину та Київ. Внаслідок ударів є загиблі та постраждалі.

«Бабель» зібрав головне про наслідки обстрілів.

На Дніпропетровщині від ударів РФ загинули двоє людей, ще 11 отримали травми. Один з постраждалих у важкому стані. Внаслідок атак пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та інфраструктура.

Вранці росіяни дроном атакували жінку в Молодецькому, що на Херсонщині. Вона постраждала. Пізніше через ще одну дронову атаку травм зазнала 61-річна жінка.

У Києві через атаку, яку армія РФ здійснила вдень, кількість постраждалих зросла до двох. Один з поранених перебуває у лікарні. Уламки впали у двох районах: у Шевченківському через них сталася ДТП, у Соломʼянському вони впали на цвинтар.