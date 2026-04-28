ОАЕ вийдуть з організацій експортерів нафти ОПЕК та ОПЕК+

Обʼєднані Арабські Емірати 1 травня вийдуть з організацій експортерів нафти ОПЕК та ОПЕК+ через війну на Близькому Сході.

Про це повідомили державне видання ОАЕ The National і Reuters

«Рішення ОАЕ вийти з ОПЕК відображає еволюцію, зумовлену політикою, що відповідає довгостроковим фундаментальним ринковим показникам», — прокоментував міністр енергетики та інфраструктури Сухейль аль Мазруї.

За інформацією джерел The National в енергетиці, рішення є вигідним для споживачів у всьому світі та допоможе знизити ціни на нафту, бо Абу-Дабі зможе збільшити пропозиції на ринку.

Перед цим Емірати розкритикували інші арабські держави за те, що ті не зробили достатньо для захисту країни від численних іранських атак під час війни.

Несподівана втрата ОАЕ, багаторічного члена ОПЕК, може спричинити хаос і послабити організацію, яка зазвичай прагнула демонструвати єдність, попри внутрішні розбіжності з низки питань — від геополітики до квот на видобуток.