СБУ та поліція затримали підозрюваних у підготовці до замаху на Героя України. Їм загрожує довічне ув’язнення

Новини

На Житомирщині СБУ та поліцейські затримали двох фігурантів, яких підозрюють у замаху на вбивство Героя України — генерал-майора Сил оборони.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, підозрювані розвідували територію біля оселі військового та узгодили з російськими спецслужбістами план вбивства. Після цього вони очікували від російського куратора геолокацію з місцем, де мали забрати вогнепальну зброю. Далі вони хотіли напасти на українського військового біля його домівки.

Українські спецслужбісти та поліцейські затримали обох агентів РФ, коли ті готували замах. Потім вони зʼясували, що фігуранти з Коростишева мають наркозалежність. Спецслужби РФ завербували їх через телеграм-канал, де підозрювані шукали «легкого заробітку».

Після цього, за інформацією слідчих, агенти отримали «тестові завдання». Слідство встановило, що підозрювані причетні до щонайменше двох убивств на півночі України.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у фігурантів телефони з доказами злочину. Їм оголосили підозри за двома статтями ККУ: ч. 2 ст. 111 (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану) та пп. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне убивство, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб). Фігурантам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.