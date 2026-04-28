У Верховній Раді зʼявилась нова нардепка. Хто вона

Скриншот / Канал Рада

Олена Київець 28 квітня прийняла присягу та офіційно стала новою нардепкою від фракції «Слуга народу», замінивши Дарʼю Володіну.

Про це стало відомо з трансляції засідання Ради.

За даними руху «Чесно», у 1999 році вона закінчила Національну академію внутрішніх справ України. Докторка юридичних наук, а з 2001 року працювала в Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана. У 2020-му вона стала професоркою кафедри міжнародного і європейського права цього закладу.

У 2015 році була співзасновницею ГО «Українська аграрна асоціація — Київ», у пізніше — співзасновницею громадської організації «Ліга професорів права» разом з нинішнім головою парламенту Русланом Стефанчуком.

У 2016 році Київець стала помічницею на платній основі нардепа-самовисуванця Олега Кулініча. Спільно із ще однією помічницею Кулініча у тому ж році створила громадську організацію «Центр законотворення та правової експертизи».

Вона балотувалась у Верховну Раду у 2019-му як безпартійна за списком «Слуги народу», але не пройшла. У 2020 році стала головою партії «Довіра», лідером якої є Кулініч.