Вночі росіяни запустили по Україні понад 120 дронів, є загиблий та поранені (оновлено)

Новини

У ніч проти 28 квітня росіяни запустили по Україні 123 ударні дрони, близько 80 з них — типу Shahed.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Українська ППО збила 95 цілей. У 16 місцях впали 19 ударних дронів, ще в чотирьох впали уламки.

У Запоріжжі через удари дронів вранці поранення отримали двоє чоловіків 40 і 45 років. Обидва в стані середньої тяжкості.

Росіяни також атакували Кривий Ріг, одна людина загинула, 5 поранені. Пошкоджена інфраструктура.

На Сумщині під атакою керованих авіабомб була Ямпільська громада, пошкоджено дитсадок та житлові будинки. Чотири людини отримали травми. А в Конотопі росіяни поцілили про енергетиці, частина міста без світла, в одному з мікрорайонів воду подаватимуть за графіком.

А на Чернігівщині росіяни били по сільськогосподарських підприємствах в регіоні, знищені ангари з зерном. Під атакою був і приватний сектор, спалахнуло кілька пожеж. Без постраждалих.