Два танкери з дизелем РФ, що йшли в Бразилію, змінили напрямки маршруту. Усе через зростання цін на пальне

Новини

Getty Images

Два танкери з російським дизелем ULSD, які прямували до Бразилії, змінили маршрути вже під час рейсу через різке зростання глобальних цін на пальне.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на трейдерів і дані LSEG.

Обидва судна завантажили дизель у березні в російському балтійському порту Приморськ і встигли пройти майже половину маршруту до Бразилії. Однак покупців вантажу змінили на тлі стрибка цін через війну в Ірані.

Танкер Flora 1 під прапором Камеруну, який завантажив близько 37 тисяч тонн дизелю 31 березня, наразі прямує до Суецького каналу. Інше судно — Aurora під прапором Сан-Томе і Принсіпі — розвернулося в Атлантиці та рухається в бік Гібралтарської протоки.

Ще два танкери, які у квітні завантажили разом близько 106 тисяч тонн дизелю, зупинилися в морі на шляху до Бразилії та дрейфують без чіткого напрямку. Причин їхньої затримки наразі не уточнюють.

Російський дизель і Бразилія

Бразилія імпортує приблизно 20–30% від споживання дизелю. Після заборони Євросоюзу на російські нафтопродукти у 2023 році Росія стала головним постачальником дизельного пального для країни, витіснивши США.

Державна нафтова компанія Petrobras змушена працювати на межі потужностей своїх нафтопереробних заводів, щоб покривати попит на тлі зростання цін, спричиненого геополітичною напругою.

За даними LSEG, у квітні постачання російського дизелю до Бразилії може перевищити 800 тисяч тонн.