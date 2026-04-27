Вимагали в підприємця $110 тисяч. Двох працівників СБУ викрили на хабарі

Начальника слідчого відділу Управління СБУ в Полтавській області та його підлеглого викрили на хабарництві.

Про це повідомляють пресслужби НАБУ та САП.

За даними слідства, службовці через посередника-авдоката вимагали в підприємця $110 тисяч за закриття кримінальної справи проти його компанії та угоду про визнання винуватості у вчиненні злочину.

Цим злочином було здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, а саме постачання в Росію обладнання через підставні фірми в Казахстані (ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

Фігурантів затримали на гарячому під час отримання другого траншу — $55 тисяч. Тривають першочергові слідчі дії.