Мерц вважає, що Україні доведеться визнати втрату територій на шляху до вступу в ЄС

Новини

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц припустив, що в потенційній мирній угоді з Росією Україні доведеться погодитися з втратою частини своєї території, однак це сприятиме вступу країни до Європейського Союзу.

Про це він сказав під час виступу перед студентами гімназії Carolus-Magnus у Марсберзі, цитує Reuters.

«У певний момент Україна підпише угоду про припинення вогню; у якийсь момент, сподіваємося, мирний договір з Росією. Тоді може статися так, що частина території України більше не буде українською», — сказав Мерц.

Він вважає, що президенту Володимиру Зеленському потрібно буде провести референдум, якщо він хоче донести народу цю думку про території та заручитися підтримкою, і сказати суспільству, що в такий спосіб він «відкрив для них Європу».

Водночас німецький канцлер відкинув ідею швидкого вступу України до ЄС — каже, що це неможливо під час війни і Україна має відповідати суворим критеріям, зокрема щодо верховенства права та боротьби з корупцією.

«Зеленський висунув ідею вступу до ЄС 1 січня 2027 року. Це не спрацює. Навіть 1 січня 2028 року — це нереалістично», — вважає Мерц.

Він запропонував проміжні кроки, такі як надання Україні ролі спостерігача в інституціях ЄС. За його словами, така ідея отримала широку підтримку серед європейських лідерів на саміті минулого тижня на Кіпрі, де був присутній і Зеленський.