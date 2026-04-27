У Сумській області скоротили комендантську годину

У Сумській області скоротили комендатську годину. Відтепер вона триватиме з 00:00 до 05:00.

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Таке рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області з військовим командуванням і профільними службами. Про це, зокрема, просив бізнес. Водночас у прифронтових громадах тривалість комендантської години може змінюватися залежно від безпекової ситуації.

«Це крок з урахуванням потреб людей і підтримки економічної активності — для створення сприятливіших умов роботи бізнесу, запобігання релокації підприємств і покращення транспортного сполучення», — додав Григоров.