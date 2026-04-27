Україна вперше виготовить кілька тисяч дронів mid-strike у Норвегії

Україна та Норвегія створюють перше спільне виробництво українських безпілотників. Планується виготовити декілька тисяч дронів mid-strike на території Норвегії, уся продукція піде українським військам.

Про це пише Міноборони.

Проєкт профінансує Норвегія за рахунок коштів, які спрямовують додатково до раніше передбачених $7 млрд оборонної підтримки України у 2026 році.

Відповідну угоду підписали у Києві посол Норвегії в Україні Ларс Рагнар Аалеруд Гансен та заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв.

Очікується, що перші системи, виготовлені в Норвегії, вже до літа цього року передадуть українським військовим. Угода також передбачає розвиток комплексного промислового співробітництва, включно з проведенням досліджень.