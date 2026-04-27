Росіяни вночі запустили по Україні майже сотню дронів. Скільки збили

У ніч на 27 квітня росіяни атакували Україну 94 дронами, близько 60 із них — «Шахеди».

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Українська ППО знешкодила 74 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

У 15 місцях поцілили 20 дронів, а ще в шести впали уламки.

Під масованою атакою вночі була Одеса, постраждали 11 людей. Там під удар потрапили житлові будинки, готель та обʼєкти в центрі міста, зокрема споруди Одеського фунікулера біля Потьомкінських сходів.