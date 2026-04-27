Вночі росіяни масовано атакували Одесу — що відомо про наслідки (оновлено)

У ніч проти 27 квітня росіяни масовано атакували Одесу. Відомо про 11 постраждалих, двоє серед них — діти.

Про це повідомили голова Одеської МВА Сергій Лисак і ДСНС.

Найбільше пошкоджень у Приморському районі — саме в ньому постраждала більшість людей, зокрема діти. Там під удар потрапили житлові будинки, готель та обʼєкти в центрі міста, зокрема споруди одеського фунікулера біля Потьомкінських сходів.

Також у Київському і Хаджибейському районах окупанти поцілили у багатоповерхівки, приватні будинки і транспорт.