Вночі росіяни масовано атакували Одесу — що відомо про наслідки (оновлено)
- Автор:
- Олександр Булін
- Дата:
-
Telegram / Сергій Лисак
У ніч проти 27 квітня росіяни масовано атакували Одесу. Відомо про 11 постраждалих, двоє серед них — діти.
Про це повідомили голова Одеської МВА Сергій Лисак і ДСНС.
Найбільше пошкоджень у Приморському районі — саме в ньому постраждала більшість людей, зокрема діти. Там під удар потрапили житлові будинки, готель та обʼєкти в центрі міста, зокрема споруди одеського фунікулера біля Потьомкінських сходів.
Також у Київському і Хаджибейському районах окупанти поцілили у багатоповерхівки, приватні будинки і транспорт.