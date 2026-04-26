Україна та ЄБРР розпочали збір коштів на відновлення арки Чорнобильської АЕС

У сорокові роковини аварії на Чорнобильській АЕС Україна підписала договір з Європейським банком реконструції та розвитку про виділення €30 мільйонів на перший етап ремонту нового безпечного конфайнменту (захисної арки) станції.

Про це за підсумками Міжнародної Чорнобильської конференції з питань відновлення та ядерної безпеки повідомив перший віцеремʼєр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль.

В ніч проти 14 лютого 2025 року росіяни пошкодили його ударом «Шахеда». За попередніми підрахунками, щоб відновити і посилити безпеку споруди, потрібно близько €500 мільйонів.

Також партнери взяли на себе перші зобовʼязання на суму майже €100 млн. Ці кошти спрямують на відновлення конфайнменту й підвищення ядерної безпеки в Україні.