СБУ атакувала базу ВМФ і аедром у Криму: під удар потрапили три кораблі і винищувач

В ніч проти 26 квітня дрони спецпідрозділу «Альфа» СБУ атакували базу Військово-морського флоту РФ в окупованому Севастополі й авіабазу «Бельбек» у Криму.

Про це повідомила СБУ.

У Севастополі під удар потрапили:

Великі десантні кораблі ВМФ Росії «Ямал» (18 квітня СБУ вже атакувала його) і «Микола Фільченков», які можуть перевозити вантажі, бронетехніку і десант. У ніч проти 19 квітня по цих кораблях били дрони ГУР.

Корабель-розвідник «Іван Хурс». Раніше він неодноразово потрапляв під атаки, востаннє відомо про атаку в березні 2024 року.

Навчальний центр Чорноморського флоту РФ «Лукомка».

Штаб радіотехнічної розвідки сил ППО і радіолокаційна станція МР-10М1 «Мис-М1».

На авіабазі «Бельбек» СБУ вдарила по винищувачу-перехоплювачу МіГ-31 і технічно-експлуатаційній частині аеродрому.