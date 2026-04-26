У Колумбії стався теракт на Панамериканському шосе — загинули 14 людей, є постраждалі

На Панамериканському шосе у Колумбії (в регіоні Каука) 25 квітня стався теракт — здетонувала вибухівка. Внаслідок вибуху загинуло 14 людей, ще 38 — поранено.

Балон з вибухівкою скинули на автобус, вибухом зачепило й інші автівки.

Президент Колумбії Густаво Петро заявив, що теракт вчинили повстанці, повʼязані з колишніми бійцями ліворадикального угруповання Революційних збройних сил Колумбії.

Губернатор Кауки Октавіо Гусман заявив, що в той же час стались іще кілька подібних інцидентів в Ель-Тунелі, Ель-Тамбо, Калото, Попаяні, Гуачені, Меркадересі та Міранді.