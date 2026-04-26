Росіяни атакували Україну дронами. Пошкоджено іноземне судно, спалахнули пожежі (оновлено)

У ніч проти 26 квітня росіяни вдарили по Україні 144 ударними дронами різних типів. Українська протиповітряна оборона знешкодила 124 російських безпілотники.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

19 дронів влучили в 11 місцях, ще в шести впали уламки.

Що відомо про наслідки

На Одещині росіяни вдарили по портовій інфраструктурі — пошкоджено об’єкти портової та логістичної інфраструктури, складські приміщення, технічне обладнання, резервуари, адміністративні будівлі та вантажний транспорт. Також пошкоджено цивільне судно під прапором Палау. Під ударом були і промислові обʼєкти та житлові будинки. Постраждала людина.

Через атаку РФ, яка сталась пізно ввечері, у Дніпрі була пожежа на інфраструктурному обʼєкті.

Армія РФ вдарила і по Чернігову. Там спалахнули пожежі в приватних будинках, а один дрон вибухнув біля багатоповерхівки. Через атаку знищено автівки.