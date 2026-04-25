Соцмережа X запустила власний месенджер XChat. Поки що він доступний лише для iOS

Розробники соцмережі X запустили месенджер XChat. Застосунок уже доступний для користувачів iOS, завантажити його можна в App Store.

XChat став першим повноцінним кроком компанії поза межі соцмережі. Застосунок дозволяє користувачам листуватися з контактами з X, здійснювати аудіо- та відеодзвінки, обмінюватися файлами і створювати групові чати.

У месенджері, як стверджується, є наскрізне шифрування, можливість редагувати й видаляти повідомлення для всіх учасників, заборона скриншотів і зникаючі повідомлення.

Розробники також зазначають, що в месенджері немає реклами. Увійти в нього можна через обліковий запис у соцмережі Х.

Водночас експерти з кібербезпеки раніше критикували заяви X про рівень шифрування, пише TechCrunch. За їхніми оцінками, сервіс поступався за безпекою іншим месенджерам, зокрема Signal. Після публічного запуску месенджера вони планують повторно оцінити, чи були усунуті ці недоліки.