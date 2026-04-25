Росіяни 20 годин атакували Дніпро ракетами і дронами. Загинули 6 людей, 47 — поранені

Російські війська від ночі до ранку 25 квітня обстрілювали Дніпро. Внаслідок декількох хвиль атак загинули шестеро людей, ще 47 — постраждали.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Під атакою росіян були житлові будинки, автозаправка, підприємства, дитячі садки та амбулаторія. Серед травмованих — пʼятеро дітей. 23 людини перебувають у лікарнях, двоє з них — у важкому стані.

Окрім Дніпра, впродовж дня під ворожими атаками були Нікопольський і Синельниківський райони Дніпропетровщини. Росіяни били безпілотниками та артилерією. Поранені шестеро людей.