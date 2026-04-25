Росіяни здійснили масовану атаку по Україні — запустили 666 дронів і ракет. Що відомо про наслідки

Новини

У ніч роти 25 квітня росіяни здійснили по Україні комбіновану атаку. Окупанти запустили 619 ударних дронів різних типів, 29 крилатих ракет Х-101, 12 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400, 5 крилатих ракет «Калібр» й одну крилату ракету «Іскандер-К».

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Українська ППО збила 580 безпілотників, 26 крилатих ракет X-101 і 4 крилаті ракети «Калібр». 13 ракет і 36 дронів влучили у 23 місцях, ще в девʼяти впали уламки.

Що відомо про наслідки

Масована атака на Дніпро триває понад 10 годин. Загинули двоє людей, ще 18 — поранені, з них 11 госпіталізовані. 26-річна жінка — у важкому стані, інші — у стані середньої тяжкості. Частково зруйнована чотириповерхівка, пошкоджені підприємства. У Нікопольському районі області постраждав 55-річний чоловік.

У Харкові через удар дроном постраждали двоє людей, зокрема півторарічний хлопчик. Пошкоджені житлові будинки, газогін, знищені зупинки громадського транспорту.

На Чернігівщині в Ніжині загинули дві людини, ще дві поранені. У Городнянській громаді Чернігівського району через удари безпілотників по приватному сектору постраждали пʼятеро людей.

На Одещині окупанти атакували південь регіону. Постраждали двоє людей. Під удар потрапило вантажне судно під прапором Панами. Виникла пожежа, яку загасив екіпаж.