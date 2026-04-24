FT: Meta скорочує 10% персоналу через зростання витрат на штучний інтелект

Bloomberg / Contributor / Getty images

Компанія Meta в травні скоротить 10% штату — близько 8 000 працівників, щоб компенсувати мільярдні витрати генерального директора Марка Цукерберга на розвиток штучного інтелекту.

Про це пише Financial Times із посиланням на внутрішню записку компанії.

Компанія повідомила співробітникам, що скорочення необхідні для підвищення ефективності та фінансування масштабних інвестицій у ШІ. Йдеться як про будівництво дата-центрів, так і про залучення дорогих фахівців, щоб конкурувати з іншими технологічними гравцями.

Окрім скорочень, Meta також вирішила заморозити приблизно 6 тисяч запланованих раніше вакансій.

Звільнення заплановані на 20 травня, а працівникам пообіцяли компенсаційні пакети, включно з медичним страхуванням на 18 місяців для співробітників у США.

На тлі цих змін усередині компанії зростає напруження. Працівники скаржаться на кілька хвиль скорочень і реструктуризацій за останні два роки.

Додаткове занепокоєння викликала інформація про плани встановити програмне забезпечення, щоб відстежувати дії співробітників — зокрема рухи мишкою, натискання клавіш і вміст екрана — для навчання ШІ. Частина персоналу побоюється, що таким чином компанія створює інструменти, які можуть замінити їхню роботу.