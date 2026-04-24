Фільм про Україну «Весна» Ростислава Кирпиченка увійшов до програми Каннського кінофестивалю
- Вероніка Довганюк
Фільм «Весна» про війну в Україні покажуть на 79-му Каннському кінофестивалі.
Про це повідомили Українська кіноакадемія та пресслужба Каннського фестивалю.
Стрічку литовського режисера Ростислава Кирпиченка покажуть у секції «Спеціальні сеанси». Міжнародна команда, що працювала над «Весною», налічує близько 80 фахівців.
Сюжет фільму розгортається в окупованій Україні, де російські сили забороняють ховати страчених українських цивільних. І 35-річний священник Андрій змушений зберігати тіла вбитих перед тим, як їх відправлять до братських могил. Але він чинить таємний опір: ідентифікує загиблих, повертає тіла родинам і забезпечує гідне поховання.
Фільм знімали в співпраці з Україною, Литвою та Францією, головну роль зіграв литовський актор Кястутіс Ціценас.
- Каннський кінофестиваль — це міжнародний кінофестиваль, який щороку проводять у французькому місті Канни. Він вважається одним із найпрестижніших у світі кіно. Цього року він пройде з 12 по 23 травня.