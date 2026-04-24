Трамп не в курсі, чи справді Путіна запросили на саміт G20. Але не проти його приїзду
- Ольга Березюк
Президент США Дональд Трамп не знає, чи справді Росію запросили на саміт «Великої двадцятки» (G20), який має пройти в кінці року в Маямі.
Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами в Білому домі.
«Я не знаю про запрошення. Але якщо його запросили, то не знаю… Я дотримуюся думки, що треба говорити з усіма. Я не один з тих: “О, там війна, не говорімо з ним”. Мені подобається говорити з усіма. Сумніваюся, що він приїде, якщо чесно», — сказав Трамп.
На його думку, приїзд Путіна був би «корисним».
«Вони створили G8 чи G7, викинули звідти Росію. Я казав, що це дурне рішення. І я мав рацію. Я ходжу на ці зустрічі G7, і десь 90% зустрічі вони говорять про Росію і про те, що відбувається з РФ. Нащо вони її вигнали? […] Коли вони вигнали президента Путіна, він був дуже ображений, і справедливо. У нас, мабуть, не було б нинішніх проблем, якби його не вигнали», — сказав Трамп.
- 23 квітня представник МЗС Росії заявив, що країну запросили на саміт G20. Він не уточнив, чи відправить країна свого представника та чи поїде Путін.
- У 2025 році Путін не поїхав на саміт G20, який проводили в Йоганнесбурзі (ПАР). Делегацію РФ очолив заступник голови адміністрації диктатора Максим Орєшкін.
- На тому саміті також не було президента США Дональда Трампа — він тоді скаржився, що ПАР взагалі не має бути в G20, і звинувачував країну в геноциді білих південноафриканців, які здебільшого є нащадками нідерландських і французьких поселенців.