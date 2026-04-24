Трамп не в курсі, чи справді Путіна запросили на саміт G20. Але не проти його приїзду

Новини

Getty Images / «Бабель»

Президент США Дональд Трамп не знає, чи справді Росію запросили на саміт «Великої двадцятки» (G20), який має пройти в кінці року в Маямі.

Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами в Білому домі.

«Я не знаю про запрошення. Але якщо його запросили, то не знаю… Я дотримуюся думки, що треба говорити з усіма. Я не один з тих: “О, там війна, не говорімо з ним”. Мені подобається говорити з усіма. Сумніваюся, що він приїде, якщо чесно», — сказав Трамп.

На його думку, приїзд Путіна був би «корисним».

«Вони створили G8 чи G7, викинули звідти Росію. Я казав, що це дурне рішення. І я мав рацію. Я ходжу на ці зустрічі G7, і десь 90% зустрічі вони говорять про Росію і про те, що відбувається з РФ. Нащо вони її вигнали? […] Коли вони вигнали президента Путіна, він був дуже ображений, і справедливо. У нас, мабуть, не було б нинішніх проблем, якби його не вигнали», — сказав Трамп.