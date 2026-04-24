Росіяни вдарили по Україні двома «Іскандерами» та сотнею дронів. В Одесі є загиблі
- Ольга Березюк
Росіяни вночі запустили по Україні 107 дронів та дві балістичні ракети «Іскандер-М». ППО знешкодила 96 безпілотників.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Обидві ракети та 10 дронів влучили в 9 місцях, ще у двох впали уламки.
Одеса
Найбільше під час нічних атаки постраждала Одеса. Там під ударом були житлові будинки та інфраструктура: зруйновані кілька багатоповерхівок, виникли пожежі. Загинуло подружжя, ще 14 людей постраждали.
Крім того, дрон влучив у торговельне судно, яке під прапором Сент-Кіттс і Невіс прямувало до одного з портів регіону. На борту виникла пожежа, яку екіпаж швидко ліквідував. Попередньо, постраждалих немає.
Миколаївщина
Внаслідок ранкової атаки «Шахедів» та падіння уламків постраждали двоє людей — 45-річна жінка отримала легкі поранення, 68-річна жінка — гостру реакцію на стрес. Обидві постраждалі отримали медичну допомогу на місці та від госпіталізації відмовилися.
Крім того, пошкоджені два приватні будинки.