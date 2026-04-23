«Київ дочекався грошей від ЄС — але попереду момент, коли Брюсселю доведеться відмовляти». Світові медіа про війну 23 квітня

Увага світових медіа сьогодні прикута до схвалення Радою ЄС кредиту для України на €90 мільярдів і 20-го пакета санкцій проти Росії. Майже $70 мільярдів з позики піде на оборонні витрати. The New York Times пише, що такий фокус на військовій допомозі показує те, про що європейські та українські чиновники говорили неофіційно вже багато місяців: Україна має готуватися до тривалої війни та посилювати оборону. Водночас фінський суспільний мовник Yle зауважує, що після схвалення кредиту перед ЄС постане друге важливе питання — коли Україна стане членом ЄС. Ідея швидкого членства не має достатньої підтримки, а лідери ЄС більше не зможуть ховатися за спиною Орбана. Отже, вони мають чітко сказати ні прискореному шляху України, попри вже проведені реформи, якими Союз задоволений, підсумовує видання.

Поразка угорського прем’єра Віктора Орбана на виборах відкриває три ключові стратегічні переваги для НАТО й України, пише оглядач Bloomberg та колишній верховний головнокомандувач НАТО адмірал Джеймс Ставрідіс. Перша і найочевидніша перевага — Угорщина більше не блокуватиме підтримку України в НАТО та ЄС. Тепер військова, фінансова і гуманітарна допомога Україні зможе надходити без перешкод — і це особливо критично, адже адміністрація Дональда Трампа фактично відійшла від підтримки Києва. НАТО також матиме більше можливостей забезпечити навчання, розвідку, технології та логістичну підтримку українців. Враховуючи, що Росія активно намагається розширити свій вплив на Балканах, друга перевага — географічна: Угорщина межує із сімома країнами, зокрема із Сербією. Раніше ця позиція дозволяла створювати логістичні та стратегічні затори для НАТО, тепер країна стане коридором, а не бар’єром, зазначає оглядач. На території Угорщини також розташована авіабаза «Папа» — ключовий вузол стратегічних військово-транспортних літаків C-17 Альянсу. Зрештою, з відходом Орбана угорська армія може швидко модернізуватися та безперешкодно інтегруватися з НАТО.

