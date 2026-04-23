На Закарпатті затримали жінку, яку підозрюють у вбивстві військового ЗСУ на замовлення РФ

Поліція затримала на Закарпатті жінку, яку підозрюють у вбивстві військовослужбовця Збройних сил України на замовлення РФ.

Про це повідомила Національна поліція України.

За даними слідства, 13 квітня в орендованій квартирі в Ужгороді знайшли мертвим військового. У квартирі з ним була 26-річна жінка із Запоріжжя. Вона стверджувала, що він помер через алкоголь, який вони разом вживали напередодні.

Однак слідчі зʼясували, що за місяць до вбивства фігурантку завербували російські спецслужбісти, які створили акаунт на сайті знайомств з її даними. Там вони розшукали військовослужбовця і домовились з ним про зустріч. Після цього жінка спілкувалась з ним самостійно.

Під час зустрічі у квартирі, за даними поліції, жінка підсипала в напій чоловіку заздалегідь підготовлену речовину — за кілька годин він помер. Після цього вона повідомила про це російському куратору, знищила докази та лише зранку викликала швидку.

Затриману судитимуть за держзраду. Їй загрожує до 15 років тюрми або довічне ув’язнення.