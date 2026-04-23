МЗС Росії каже, що країну запросили на саміт G20

Росія ствержує, що її запросили взяти участь у саміті G20 у США на найвищому рівні. Однак наразі невідомо, чи поїде РФ на саміт та хто її представлятиме.

Про це сказав заступник голови МЗС Росії Олександр Панкін, передають держмедіа РФ.

«Є запрошення бути присутнім на найвищому рівні, але ми подивимося ближче до дати, бог знає, що станеться до цього», — сказав він.

Саміт G20 заплановано на грудень 2026 року в Маямі. 11 березня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков говорив, що про візит Путіна на саміт у США «не йдеться».