Армія РФ атакувала Україну 155 дронами цієї ночі. Скільки збили
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
NATO / Website
У ніч на 23 квітня російські війська атакували Україну 155 ударними дронами, майже 100 з них — «Шахеди».
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Українська ППО знешкодила 139 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Ще 11 безпілотників поцілили по девʼяти локаціях, у чотирьох місцях впали уламки.
Під атакою, зокрема, було Дніпро: там росіяни поцілили в 13-поверхівку, загинули дві людини, ще 10 постраждали.