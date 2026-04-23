Армія РФ атакувала Україну 155 дронами цієї ночі. Скільки збили

У ніч на 23 квітня російські війська атакували Україну 155 ударними дронами, майже 100 з них — «Шахеди».

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Українська ППО знешкодила 139 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Ще 11 безпілотників поцілили по девʼяти локаціях, у чотирьох місцях впали уламки.

Під атакою, зокрема, було Дніпро: там росіяни поцілили в 13-поверхівку, загинули дві людини, ще 10 постраждали.