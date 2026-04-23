Росіяни поцілили по багатоповерхівці у Дніпрі, три людини загинули (оновлено)
- Ольга Березюк
Армія Росії в ніч проти 23 квітня атакувала Дніпропетровщину. В обласному центрі вони поцілили в багатоповерхівку, є жертви.
Про це повідомляє голова ОДА Олександр Ганжа.
Станом на 10:26 через атаку по Дніпру загинули три людини, ще десятеро постраждали. Серед поранених — дві дівчинки 9 та 14 років, вони в лікарні.
Під атакою також був Кривий Ріг, там поцілили в обʼєкт інфраструктури, сталась пожежа.