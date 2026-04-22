Україна хоче повернути дитину, яку незаконно всиновили в Італії

Новини

Італійський суд міста Лечче, попри український мораторій, дозволив іноземцям усиновити евакуйовану дитину з України.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

В Україні діє мораторій на міждержавне усиновлення, щоб захистити евакуйованих або вимушено переміщених дітей. Також таким чином Україна хоче захистити дітей, батьки яких зникли безвісти або воюють.

Проте італійський суд дозволив усиновити дитину, яку евакуювали до країни в 2022 році. Батько дитини зник безвісти, захищаючи Україну на війні, а мати позбавлена батьківських прав. Окрім того, її рідні сестри вже перебувають в Україні. Також українських законних представників дитини відсторонили від опіки і призначили іноземних опікунів — це передувало рішенню суду.

Омбудсман звернувся у відповідні служби та закликав оскаржити рішення італійського суду та повернути дитину в Україну. В Італії за цим слідкує радник Лубінця Олесь Городецький.