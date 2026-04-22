Інформацію для замаху на Стерненка збирав поліцейський через систему відеонагляду «Безпечне місто»

Підготувати замах на громадського активіста, а нині радника міністра оборони Сергія Стерненка допомагав поліцейський, який збирав інформацію через систему відеонагляду «Безпечне місто».

Про це повідомив начальник Головного слідчого управління СБУ Андрій Швець в інтерв’ю «Цензор.нет».

За допомогою системи правоохоронець збирав та передавав інформацію про місця перебування Стерненка.

Напад на Сергія Стерненка

На активіста Сергія Стерненка напали 1 травня 2025 року, тоді жінку затримали працівники СБУ.

Слідство зʼясувало, що нападниця — уродженка Одеської області, яка жила в Києві. У кінці 2024 року її дистанційно завербували російські спецслужби, коли вона шукала швидкого заробітку в інтернеті.

Спочатку жінка стежила за автівками, фотографувала їх і передавала дані куратору. Потім отримала завдання виготовити вибухівку й переїхала до квартири в центрі Києва.

Із середини квітня вона почала стежити за волонтером Сергієм Стерненком — орендувала житло в його житловому комплексі. Згодом отримала координати схрону зі зброєю — пістолетом ПМ і набоями.

1 травня 2025 року куратор наказав їй убити Стерненка. Вона знала його розклад і машину. Побачивши його, відкрила вогонь — одна куля влучила в ногу.

3 квітня 2026 року СБУ завершила досудове розслідування та передала справу щодо підозрюваної до суду. Також Служба безпеки України зірвала спробу російських спецслужб організувати серію убивств. Тоді, за даними слідства, знову готувався замах на Стерненка.