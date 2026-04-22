СБУ затримала російську агентку, яка готувала вбивство українського офіцера. Її завербували через проєкт Медведчука

Служба безпеки України затримала агентку ФСБ, яка готувала вбивство командира підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ в Одесі. Фігурантку завербували через проєкт Віктора Медведчука.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, колишня мешканка Кіровоградщини, що останні 15 років проживала у Росії, потрапила в поле зору російських спецслужб, коли звернулася до московського офісу політпроєкту Віктора Медведчука «Другая Украина».

В СБУ стверджують, що жінка хотіла отримати правову допомогу, бо її звинувачували у крадіжці. Проте тоді фігурантку передали співробітникам ФСБ. Там їй запропонували обмін: жінка мала поїхати у відрядження в Одесу, підготувати замах на вбивство командира підрозділу ССО, тоді її справу в Росії закриють.

Далі, за інформацією українських спецслужб, жінка орендувала квартиру в Одесі — саме в тому будинку, де жив офіцер. Також за кошти ФСБ вона купила вживане авто, щоб заїжджати на паркінг будинку. Після цього вона встановила GPS-трекер під капот авто українського військового. Це було потрібно, щоб відслідковувати рух офіцера, а далі — ліквідувати його.

Проте агентку затримали після того, як вона заклала GPS-трекер і на таксі їхала в бік кордону, щоб потрапити до РФ через треті країни. Під час обшуків у жінки вилучили телефон з листуванням із куратором ФСБ.

Фігурантці оголосили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.