Сергій Ребров пішов з посади головного тренера української збірної з футболу

Сергій Ребров пішов з посади головного тренера збірної України з футболу.

Він продовжить бути віцепрезидентом і членом Виконавчого комітету Української асоціації футболу. В УАФ поки не уточнюють, хто замінить Реброва.

Сергій Ребров став головним тренером української збірної у червні 2023 року. З того часу він провів на чолі збірної 34 матчі. Саме під його керівництвом «синьо-жовті» пробилися на Євро-2024 через плейоф кваліфікації.

Загалом на чолі з Ребровим збірна України виграла 16 матчів, вісім разів зіграла внічию та зазнала 10 поразок.