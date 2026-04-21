NYT: На переговорах зі США Україна пропонувала перейменувати частину Донеччини на «Донніленд»

Під час мирних переговорів в останні місяці українські чиновники припустили, що частину Донеччини, яка залишається під контролем України і яку Росія вимагає передати під свій контроль, можна було б назвати «Донніленд». Ця назва одночасно відсилала б до слова «Донбас» та імені президента США Дональда Трампа.

Про це пише The New York Times з посиланням на чотири джерела, знайомі з переговорами.

Три джерела сказали, що коли український переговірник вперше згадав цей термін (частково жартома), це було частиною спроби переконати адміністрацію Трампа більше чинити опір територіальним вимогам Росії. Цей термін продовжують використовувати на переговорах, хоча невідомо, чи він вписаний у якісь офіційні документи. Переговірники також озвучували, що в управлінні цим регіоном могла би взяти участь Рада миру Трампа — проте ані Україна, ані Росія наразі до неї не приєдналися.

Інша пропозиція називала повоєнний договір «моделлю Монако». За нею, з «Донніленду» мають ​​створити напівавтономну мінідержаву з офшорною економічною зоною. За словами одного з джерел, фраза «модель Монако» фігурувала в проєктах договорів, тоді як «Донніленд» згадували лише в обговореннях.

За словами джерела, обізнаного з переговорною стратегією України, український переговірник створив зелено-золотий прапор для «Донніленду» та національний гімн, використовуючи ChatGPT. Незрозуміло, чи бачила їх американська сторона.

Переговори щодо України останніми тижнями йшли за лаштунками, навіть попри те що провідні переговірники США — спецпредставник Трампа Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер — були зосереджені на війні з Іраном. Проте щодо територіального питання переговори зайшли в глухий кут.