Bloomberg: Ахметов купив пʼятиповерхові апартаменти в Монако за понад $550 млн. Це одна з найдорожчих в історії угод з купівлі житла

Український мільярдер Рінат Ахметов придбав п’ятиповерхову квартиру в престижному житловому комплексі Монако за $554 мільйони (€471 мільйон). Це може стати найдорожчою угодою з купівлі житла в історії.

Про це пише Bloomberg з посиланням на реєстри нерухомості князівства та документи.

Апартаменти на 21 кімнату розташовані на узбережжі, у будівлі Le Renzo. Комплекс відкрили у 2024 році за участі князя Монако Альбера II.

Квартира Ахметова має площу близько 2 500 м², не враховуючи балконів і терас із видом на Середземне море. У квартирі є приватний басейн, джакузі та щонайменше вісім паркомісць.

Покупцем виступила компанія System Capital Management, яка підтвердила інвестицію в проєкт, але не розкрила деталей угоди.

У заяві компанії зазначається, що її міжнародний інвестиційний портфель понад десять років включає окремий сегмент преміальної нерухомості, а серед її активів є участь у проєкті Le Renzo, інвестицію в який здійснили на первинному ринку у 2021 році.

Bloomberg зазначає, що оцінка вартості квартири Ахметова робить цю покупку потенційно найбільшою угодою на ринку житлової нерухомості в історії. Вона перевищує продаж лондонського маєтку в Челсі понад $350 мільйонів і пентхауса в Нью-Йорку приблизно за $240 мільйонів.