На Дніпропетровщині чоловік кинув гранату в поліцейських — поранені пʼять правоохоронців

У Синельниківському районі на Дніпропетровщині чоловік кинув гранату в поліцейських, через що травми отримали пʼять правоохоронців.

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.

Інцидент стався, коли поліція приїхала за викликом про неадекватну поведінку чоловіка в селі Миколаївка, який нібито у стані сильного алкогольного сп’яніння казав, що має дві гранати. Під час перемовин з поліцією чоловік заявив, що відкрив подачу газу в приміщення.

Поліція почала затримувати чоловіка, а він у відповідь кинув дві гранати в їхній бік, одна з яких вибухнула. Через вибух пʼятеро поліцейських отримали осколкові поранення, їх госпіталізували.

Чоловіка 1991 року народження затримали. Під час огляду місця вибуху поліція вилучила фрагменти гранат і запал до них. Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації інциденту.