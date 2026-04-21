У Мексиці чоловік відкрив вогонь по натовпу туристів з вершини піраміди Місяця — є загибла та поранені

У Мексиці озброєний чоловік виліз на вершину піраміди Місяця і почав стріляти в туристів. Загинула одна людина, ще 13 поранені.

Про це пишуть Reuters та Excelsior.

Інцидент стався 20 квітня в археологічному парку Теотіуакан. Це обʼєкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та одне з найвідоміших туристичних місць Мексики.

Унаслідок стрілянини загинула туристка з Канади. Ще 13 іноземців, включно із 6-річною дитиною, зазнали поранень. Серед постраждалих — громадяни США, Колумбії, Канади, Бразилії та Росії.

Стрілець, якого згодом ідентифікували як 27-річного Хуліо Сесара Хассо із Мехіко, після скоєного вчинив самогубство. Його мотиви наразі невідомі.

У Мексиці регулярно трапляються інциденти зі стріляниною, переважно пов’язані з діяльністю картелів. Однак у туристичних зонах і біля визначних пам’яток таке трапляється рідко.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум висловила «глибокий біль» через цю атаку. Міністерство закордонних справ країни заявило, що воно постійно контактує з посольством Канади та посольствами країн, звідки приїхали постраждалі.

Очікується, що після стрілянини в Теотіуакані влада Мексики посилить заходи безпеки на великих туристичних і культурних обʼєктах. Влітку Мексика разом з Канадою та США готується прийняти Чемпіонат світу з футболу.