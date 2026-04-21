Фіцо просить у Польщі дозволу полетіти до Москви через її повітряний простір

Новини

Getty Images / «Бабель»

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планує летіти до Москви на парад 9 травня через Польщу, бо країни Балтії раніше відмовили йому. Варшава вже отримала від Братислави запит про дозвіл на переліт.

Про це повідомив речник польського МЗС Мацей Вевьор у коментарі агенції PAP.

За його словами, наразі запит Словаччини аналізують. Перед цим Фіцо скаржився, що Литва та Латвія не дозволили йому летіти через їхню територію до Москви. Згодом до рішення сусідів, як і торік, долучилася Естонія.

В естонському МЗС зазначали, що жодна країна не може використовувати повітряний простір Естонії для зміцнення звʼязків з Росією в той час, коли РФ продовжує порушувати міжнародні норми, чинити агресію проти України й загрожувати безпеці всієї Європи.

Попри заборону цих країн, Фіцо казав, що шукатиме альтернативні маршрути, щоб потрапити до столиці РФ 9 травня.