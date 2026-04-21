Росіяни вночі запустили по Україні два «Іскандери» та 143 дрони. У Сумах від атаки постраждали 15 людей, серед них — діти

У ніч проти 21 квітня російські війська атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 143 ударними дронами.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Українська ППО знешкодила одну російську ракету і 116 безпілотників. Ще 22 БпЛА влучили в 17 місцях, уламки впали на семи локаціях.

Зокрема, під масованою атакою були Суми — російські дрони поцілили по житловому сектору і лікарні. Відомо про 15 поранених, серед них — троє дітей. Це дівчата 13, 15 та 17 років.

Внаслідок ударів у місті пошкоджені багатоповерхівки, згоріли приблизно десять цивільних автівок.

Майже десять разів за ніч росіяни атакували два райони Дніпропетровщини — Нікопольський та Синельниківський. Від ударів дронами, артилерією та авіабомбою постраждали чотири людини, зокрема хлопці 16 та 18 років.

Також ворог двічі за ніч бив ФАБами по Словʼянську на Донеччині — поранені троє мешканців. У місті зруйнований навчальний заклад.