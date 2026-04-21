Тім Кук йде з посади гендиректора Apple після 15 років роботи. Хто його замінить

Генеральний директор компанії Apple Тім Кук йде у відставку. З 1 вересня він стане головою виконавчої ради.

Про це повідомила пресслужба компанії 20 квітня.

Кук очолював Apple з 2011 року після смерті Стіва Джобса. За час його керівництва річний прибуток компанії Apple зріс у чотири рази — до понад $110 мільярдів, а її вартість зросла більш ніж у десять разів — до $4 трильйонів, зазначає Bloomberg.

Новим гендиректором Apple стане Джон Тернус — старший віцепрезидент з апаратної інженерії Apple. На своїй посаді він відповідав за розробку iPhone, iPad і Mac.

«Це була найбільша честь у моєму житті — бути генеральним директором Apple та мати довіру очолити таку надзвичайну компанію. Я люблю Apple усім своїм єством і дуже вдячний за можливість працювати з командою таких винахідливих, інноваційних і креативних людей», — сказав 65-річний Кук.

Свого наступника Кук назвав таким, що «має розум інженера, душу новатора та серце, щоб керувати компанією чесно і з честю».

«Він — візіонер, чиї внески у Apple за 25 років вже надто численні, щоб їх перерахувати, і він, безсумнівно, та людина, яка керуватиме Apple у майбутнє», — описав Тернуса Кук.