Біля Рівного стався вибух на підприємстві — постраждали девʼять людей (оновлено)

Новини

У понеділок, 20 квітня, поблизу Рівного стався вибух на підприємстві, унаслідок якого постраждали девʼятеро людей.

Про це повідомляє поліція Рівненщини.

За даними правоохоронців, вибух пролунав близько 13:00 на території підприємства, діяльність якого не пов’язана з хімічним виробництвом. Далі зайнялася пожежа, її вже загасили.

Оновлено о 18:10. Голова Рівненської ОВА Олександр Коваль уточнив, що на підприємстві біля Рівного вибухнув газовий балон під час зварювальних робіт. Це попередньо встановили фахівці.

Унаслідок вибуху постраждало девʼятеро людей. З них двоє — у тяжкому стані. Відповідні служби продовжують працювати на місці події.