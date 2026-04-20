Військові заперечили заяви про нібито загрозу напівоточення Сум. До міста росіянам лишається понад 35 км

Скриншот DeepState

У мережі ширилося повідомлення про нібито загрозу напівоточення міста Суми з півночі та сходу внаслідок активних штурмів армії РФ. Українські військові це спростовують.

В угрупованні військ «Курськ» зазначають, що ситуація на напрямку наразі стабільна і контрольована, жодних проривів російських військ не зафіксовано.

«Скрізь, де росіяни намагалися проводити штурмові дії в районі відповідальності УВ «Курськ», вони отримували й продовжують отримувати гідну відсіч, не маючи жодних успіхів. Тож поширена деякими медіа інформація не має нічого спільного з дійсністю», — зазначають військові.

Угруповання обʼєднаних сил, що відповідає за оборону південної частини Сумської області, додає, що війська РФ змогли просунутися на територію Сумщини приблизно на 3—4 км від державного кордону.

За декілька місяців спроб їм вдалося зайняти кілька селищ безпосередньо на кордоні, зокрема Грабовське та Миропільське. Водночас до міста Суми росіянам залишається понад 35 км.

«Всі спроби ворога інфільтруватися на територію України упереджуються і вчасно зупиняються. Окупанти не матимуть успіху, і свої «мрії» про будь-які «охоплення» і «оточення» най залишають при собі», — наголосили в угрупованні.