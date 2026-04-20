Шахраї розсилають фейкові листи від імені Буданова. В ОП закликали не довіряти сумнівним адресантам

Пресслужба ГУР Міноборони України

Шахраї почали розсилати фейкові листи від імені керівника Офісу президента України Кирила Буданова. Один із таких отримав президент Українського національного об’єднання Канади Юрій Клюфас.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

У листі до Клюфаса шахраї від імені Буданова просили «надати активну медійну та інформаційну підтримку» для повернення українців на Батьківщину.

Лист надійшов не з офіційної адреси, а зі скриньки, створеної на комерційному поштовому ресурсі: office.apu.gov.ua@proton.me. Під листом стоїть підпис, який не належить Буданову.

Інформацію про кібершахрайство вже передали у відповідні правоохоронні органи. В ОП закликали ретельно перевіряти відправників електронної пошти і не довіряти сумнівним адресантам.