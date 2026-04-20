В Одесі знайшли мертвим депутата міськради. Ймовірно, він застрелився

В Одесі знайшли мертвим депутата міської ради. Попередня версія поліції — самогубство.

Про це пише пресслужба поліції Одеської області.

Тіло чоловіка знайшли в автівці на одній з вулиць міста.

Місцеве медіа «Думська» пише, що йдеться про 51-річного Олександра Іваницького. Він входив до близького кола колишнього мера Геннадія Труханова. Депутатську діяльність розпочав у 2010 році. Протягом трьох скликань був у складі Одеської міської ради, де очолював постійну комісію з питань житлово-комунального господарства.