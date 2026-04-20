Росіяни запустили вночі по Україні 142 дрони, в атаках постраждали більше як 10 людей

У ніч на 20 квітня росіяни запустили по Україні 142 ударних дрони типу Shahed (зокрема, реактивні), «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Українська ППО знешкодила 113 дронів. Ще 28 ударних БпЛА поцілили по 18 місцях, а в шести місцях впали уламки.

Київщина

Росіяни били по житловому сектору в Броварському районі. Виникла пожежа в житловому будинку, постраждала 51-річну жінка. Її доставили в лікарню.

Харківщина

У селищі Великий Бурлук росіяни поцілили дронами в триквартирний житловий будинок. У будинку виникла масштабна пожежа на площі 200 м², постраждали троє мешканців.

Браузер не підтримує відео

Дніпропетровщина

Під ранок росіяни атакували Кривий Ріг. Пошкоджено обʼєкт інфраструктури та багатоповерхівки, виникла пожежа. Постраждав 39-річний чоловік.

Війська РФ били і по Нікопольщині, через удари постраждали пʼять людей, троє з них у лікарні. У Нікополі та чотирьох громадах пошкоджені підприємства, інфраструктура, багатоквартирний і приватні будинки, господарська споруда.