В Австрії в банці з дитячим пюре знайшли щурячу отруту. Продукцію вилучили з 1 500 магазинів

Австрійська поліція повідомила, що в банці з дитячим харчуванням виробництва компанії HiPP виявили отруту для щурів. Продукцію відкликали з 1 500 магазинів, а справу розслідує поліція.

Про це повідомляє The Guardian.

Інцидент стався після звернення покупця, який повідомив про підозрілий продукт. Лабораторний аналіз підтвердив, що одна зі 190-грамових банок пюре зі смаком моркви та картоплі мала у складі отруту для щурів. Після цього продукцію вилучили з понад тисячі супермаркетів мережі Spar в Австрії.

У поліції зазначили, що на банці з отруйною їжею була червона наліпка, кришка була пошкодженою, а продукт мав незвичайний запах. Попередні лабораторні дослідження подібних банок, вилучених у Чехії та Словаччині, також показали наявність токсичної речовини.

Водночас австрійська поліція повідомила, що про ризики стало відомо після розслідувань у Німеччині.

У самій компанії заявили, що «критична ситуація пов’язана із зовнішнім злочинним втручанням, яке впливає на канал дистрибуції Spar в Австрії». Також виробник попередив, що споживання вмісту таких банок може становити загрозу для життя. У HiPP пообіцяли повне відшкодування коштів за повернені банки.

Поліція Австрії порадила покупцям ретельно мити руки, якщо вони контактували з банками дитячого пюре виробництва HiPP.