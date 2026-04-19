Фіцо поскаржився, що Литва та Латвія не дозволили йому летіти через їхню територію до Москви на парад 9 травня (доповнено)

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо поскаржився, що Литва та Латвія не дозволили йому летіти через їхню територію до Москви. Але він обіцяє знайти інший маршрут.

Про це Фіцо сказав у відеозверненні до громадян, розповідаючи про свої плани на 9 травня.

Зокрема, він анонсував свій візит до концтабору «Дахау» у Німеччині, потім сподівається встигнути покласти квіти до могили невідомого солдата Червоної армії в Москві та загиблих румунських солдатів у Словаччині.

«Не випадково сказав, що якщо встигну, щодо Москви, бо Литва і Латвія вже повідомили, що не дозволять нам пролетіти над їхньою територією до Москви. Виходить, країни-члени ЄС не дають прем’єр-міністрові іншої держави-члена скористатися своїм повітряним простором. Що ж, доведеться шукати альтернативний маршрут — як і торік, коли подібну перешкоду створила Естонія», — сказав Фіцо.

Також він анонсував візит до США з нагоди святкування 250-річчя незалежності та планує завітати на Арлінгтонський цвинтар у Вашингтоні.

Доповнено о 19:30. МЗС Естонії заявило, що також не дозволить премʼєру Словаччини летіти через свою територію на парад 9 травня до Москви.

«Ми заборонили це минулого року, і той самий принцип діє й зараз», — сказав міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Він додав, що жодна країна не може використовувати повітряний простір Естонії для зміцнення звʼязків з Росією в той час, коли РФ продовжує порушувати міжнародні норми та здійснювати агресію проти України та безпеки Європи загалом.